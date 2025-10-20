Виктория Боня подала в суд на невесту Григория Лепса

Блогерша и телеведущая Виктория Боня подала иск в Кузьминский суд Москвы против невесты Григория Лепса Авроры Кибы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, иск связан с защитой чести, достоинства и деловой репутации Бони. На данный момент он принят к производству. Заседание по делу пройдет 8 декабря. В документах, полученных РИА, не раскрывается основания и сумма требований телеведущей.

В июле между Боней и Кибой случился скандал. 19-летняя невеста Лепса назвала экс-участницу «Дома-2» женщиной, которая «продавала свое тело женатым за €3 тыс.». Таким образом девушка отреагировала на заявления Бони в Rutube-шоу «Злые языки». Знаменитость утверждала, что семья Авроры Кибы решила «удачно выдать дочь замуж» за певца Григория Лепса на фоне проблем с финансами.

По словам невесты Лепса, о прошлом Бони «знает вся светская Москва». Она уверила, что это не сплетни. Киба завершила свое обращение фразой: «Моя семья — мое все!» — и посоветовала Боне разобраться в своей жизни, прежде чем «клеветать» на других.

