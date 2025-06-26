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Викторию Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков

Телеведущую Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду аяуаски
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Асатур Есаянц/РИА Новости

Телеведущую Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Правоохранители изучили интервью звезды Сергею Косенко и обнаружили, что телеведущая подробно рассказала, где найти запрещенное вещество аяуаска, как им пользоваться и где это лучше сделать.

На суде интересы Бони представлял адвокат Алексей Лунев.

По словам Лунева, что Боня признала вину, но попросил учитывать, что интервью не предусматривалось для просмотра в РФ, поскольку YouTube замедлен в России и для его использования нужен VPN.

Адвоката заинтересовало, как в этих условиях следователи нашли видео.

Блогера Косенко также оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В 2023 году Боня радовалась, что ее проверяют на пропаганду наркотиков.

Ранее Боня рассказала, почему она имеет право распространять галлюциногенные напитки.

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