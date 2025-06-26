Викторию Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков

Телеведущую Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду аяуаски

Телеведущую Викторию Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Правоохранители изучили интервью звезды Сергею Косенко и обнаружили, что телеведущая подробно рассказала, где найти запрещенное вещество аяуаска, как им пользоваться и где это лучше сделать.

На суде интересы Бони представлял адвокат Алексей Лунев.

По словам Лунева, что Боня признала вину, но попросил учитывать, что интервью не предусматривалось для просмотра в РФ, поскольку YouTube замедлен в России и для его использования нужен VPN.

Адвоката заинтересовало, как в этих условиях следователи нашли видео.

Блогера Косенко также оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В 2023 году Боня радовалась, что ее проверяют на пропаганду наркотиков.

Ранее Боня рассказала, почему она имеет право распространять галлюциногенные напитки.