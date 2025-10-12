Стало известно, кому придется выплатить долг Паши Техника

Юрист Виктория Шабанова заявила в беседе с порталом «Страсти», что долг рэпера Паши Техника придется в 20 тысяч рублей выплатить его наследникам.

Как объяснила Шабанова, с принятием наследственного имущества наследникам перейдут и долги.

«Помимо самого долга, им еще придется оплатить и судебные издержки. Так что в этой ситуации лучше погасить долги добровольно», — отметила юрист.

11 октября в РИА Новости сообщили, что задолженность в 20 тысяч рублей все еще числится за рэпером Пашей Техником (настоящее имя Павел Ивлев) из-за песен «12 шагов до рая» и «На магните», в которых суд нашел признаки пропаганды наркотиков.

По данным издания, исполнительное производство, возбужденное против Техника 28 марта, не прекращено, с него до сих пор взыскивается указанная сумма, а в качестве предмета исполнения производства указан «штраф как вид наказания по делам об АП».

Паши Техника не стало в Таиланде в начале апреля 2025 года, ему было 40 лет. Прощание с музыкантом прошло в центре Москвы и собрало тысячи поклонников, устроивших беспорядки.

Ранее певица Слава решила продать московскую квартиру после заявлений о предательстве родных.