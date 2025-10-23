Появились новые подробности дела об ограблении Лувра

Криминалисты изучают следы ДНК, оставленные грабителями после налета на Лувр

Французские специалисты изучают следы ДНК на предметах, оставленных грабителями после налета на Лувр в Париже. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Полиция обнаружила следы ДНК на предметах, которые грабители оставили при спешном побеге», — говорится в материале.

Уточняется, что следы остались на шлеме и перчатке злоумышленников.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, экспонат нашли сломанным на улице. Злоумышленников разыскивают.

Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн. В списке пропавших предметов, который составило французское министерство культуры, находятся тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие поочередно голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии, изумрудное ожерелье и пара серег французской императрицы Марии-Луизы и «реликварная брошь».

Ранее юрист назвал ошибки, которые допустили французские власти в охране Лувра.