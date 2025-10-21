На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа стоимость ущерба от ограбления Лувра

AFP: ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн
Benoit Tessier/Reuters

Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн, заявил прокурор Парижа Лор Беко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

В публикации отмечается, что оценка стоимости ущерба была произведена самим музеем.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в галерею Аполлона и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, которая лежала сломанной на улице. Злоумышленников разыскивают.

Один из украденных экспонатов — подвязка императрицы Евгении де Монтихо. Музей приобрел ее за €6,72 млн. В списке пропавших предметов, который составило французское министерство культуры, находятся также тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие поочередно голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии, изумрудное ожерелье и пара серег французской императрицы Марии-Луизы и «реликварная брошь».

21 октября стало известно, что злоумышленники для ограбления Лувра совершили еще одно преступление с применением физического насилия. Согласно предварительным данным следствия, они нашли на сайте продаж товаров устройство для подъема на балкон Лувра, и договорились с продавцом о встрече. Однако владелец не получил денег за свой товар. Злоумышленники избили его и отобрали устройство силой.

Ранее юрист назвал ошибки, которые допустили французские власти в охране Лувра.

