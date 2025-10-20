Украденная из Лувра подвязка стоила почти €7 млн

Подвязка императрицы Евгении де Монтихо, украденная из музея Лувр, была приобретена музеем за €6,72 млн. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на министерство культуры Франции.

Как уточняет издание, украшение шириной 11 сантиметров инкрустировано 2634 бриллиантами. Кража произошла в воскресенье утром.

Ранее министерство культуры Франции опубликовало уточненный список из восьми похищенных драгоценных украшений, включающий тиары, серьги, ожерелья и броши, принадлежавшие французским королевам и императрицам.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей в масках. Они проникли в галерею Аполлона и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, которая лежала сломанной на улице. Злоумышленники управились за несколько минут, организован их розыск.

По мнению экспертов, они могут быть как профессионалами, так и дилетантами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео ограбления в парижском Лувре.