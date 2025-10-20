«Взяли на «гоп-стоп»»: юрист Жданов прокомментировал ограбление Лувра

Французские власти допустили грубейшие ошибки в охране Лувра, заявил генерал-лейтенант, заслуженный юрист России, исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ Юрий Жданов. Его слова передает РИА Новости.

«Это, наверное, первый случай в мировой истории, когда главный национальный музей европейской страны взяли на «гоп-стоп», – подчеркнул заслуженный юрист России.

По словам Жданова, ситуация вызывает недоумение: полиция была в полном неведении о планах преступников, что позволило злоумышленникам без препятствий подойти к особо охраняемому объекту. Грабители беспрепятственно припарковали свой автомобиль в неподходящем месте, а затем на глазах у прохожих поднялись на балкон, разбили стекло и, проникнув внутрь, похитили все, что посчитали ценным.

Юрист подчеркнул, что при грамотной организации работы правоохранительных органов французская жандармея могла предотвратить преступление. Информацию о подготовке к краже следовало своевременно получить и принять меры – заблокировать машину злоумышленников еще на этапе парковки. А система наблюдения за периметром и сработавшая оперативная группа вполне могли бы остановить преступников.

19 октября вооруженные грабители в масках проникли в галерею Аполлона Лувра, устранив девять ювелирных украшений. Преступники скрылись с награбленным, оставив после себя корону императрицы Евгении, жены Наполеона III, обронив ее на улице. Эксперты считают, что за этим дерзким ограблением могут стоять как профессиональные группировки, так и любители.

Ранее появилось видео ограбления в Лувре.