На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Взяли на «гоп-стоп»»: юрист Жданов прокомментировал ограбление Лувра

Юрист Жданов: французские власти допустили грубейшие ошибки в охране Лувра
true
true
true
close
Benoit Tessier/Reuters

Французские власти допустили грубейшие ошибки в охране Лувра, заявил генерал-лейтенант, заслуженный юрист России, исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ Юрий Жданов. Его слова передает РИА Новости.

«Это, наверное, первый случай в мировой истории, когда главный национальный музей европейской страны взяли на «гоп-стоп», – подчеркнул заслуженный юрист России.

По словам Жданова, ситуация вызывает недоумение: полиция была в полном неведении о планах преступников, что позволило злоумышленникам без препятствий подойти к особо охраняемому объекту. Грабители беспрепятственно припарковали свой автомобиль в неподходящем месте, а затем на глазах у прохожих поднялись на балкон, разбили стекло и, проникнув внутрь, похитили все, что посчитали ценным.

Юрист подчеркнул, что при грамотной организации работы правоохранительных органов французская жандармея могла предотвратить преступление. Информацию о подготовке к краже следовало своевременно получить и принять меры – заблокировать машину злоумышленников еще на этапе парковки. А система наблюдения за периметром и сработавшая оперативная группа вполне могли бы остановить преступников.

19 октября вооруженные грабители в масках проникли в галерею Аполлона Лувра, устранив девять ювелирных украшений. Преступники скрылись с награбленным, оставив после себя корону императрицы Евгении, жены Наполеона III, обронив ее на улице. Эксперты считают, что за этим дерзким ограблением могут стоять как профессиональные группировки, так и любители.

Ранее появилось видео ограбления в Лувре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами