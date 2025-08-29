На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пугачева «винит» Галкина в вынужденной эмиграции и бережет замок в Грязи

SHOT: певица Пугачева бережет замок в Грязи и винит Галкина в отъезде из РФ
true
true
true
close
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народная артистка СССР Алла Пугачева может возлагать ответственность за свой отъезд из России на Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал, ccылаясь на близкий к семье Примадонны источник, говорит, что певица «подкалывает супруга» и называет ответственным за их отъезд из РФ. Инсайдер уверяет, что Пугачева мечтает об обучении детей в России, но осознает невозможность возвращения на родину в сложившихся обстоятельствах.

Недвижимость в деревне Грязь остается в собственности звездной пары, и они не планируют ее продавать. SHOT заявляет, что чета Пугачевых намерена «приберечь» недвижимость. По имеющейся информации, за особняком постоянно следит обслуживающий персонал, содержание которого обходится певице примерно в 500 тысяч рублей ежемесячно. При этом, заявляет Telegram-канал, замок постепенно «приходит в негодное состояние».

После начала специальной военной операции на Украине певица Алла Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее комика Максима Галкина назвали сексуальным из-за свежего фото с усами и в шлепках.

