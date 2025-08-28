Юрист оценил риск Пугачевой потерять бренд «Алла Борисовна»

Юрист Борис Герасин оценил риск народной артистки СССР Аллы Пугачевой потерять бренд «Алла Борисовна». Специалиста цитирует aif.ru.

Пугачева потеряет право на бренд в 2026 году. Юрист допустил, что кто-то сможет подать заявку на данный товарный знак, однако назвал невысокой вероятность регистрации.

«Сам бренд, товарный знак «Алла Борисовна» уже вошел во всеобщее употребление и получил различительную способность. Если назвать человеку среднего поколения словосочетание «Алла Борисовна», то очень высока вероятность ассоциации с Пугачевой», — объяснил он.

Если кто-то, кроме нее, подаст заявку на регистрацию этого товарного знака, Роспатент, скорее всего, откажет, говорит Герасин.

Для сравнения юрист рассказал, что если известная компания-производитель, например, техники, теряет свой товарный знак в России, то ИП или юридическое лицо также не смогут его на себя зарегистрировать, поскольку у потребителя есть уже сформирована четкая связь.

Товарный знак «Алла Борисовна» был зарегистрирован в 1997 году. Под товарным знаком «Алла Борисовна» могут выпускать в том числе одежду, головные уборы, игрушки, напитки, табак. Последний раз срок действия регистрации Пугачева продлевала в 2016 году, он рассчитан до 25 апреля 2026 года.

Ранее сообщалось, что Пугачева сохранила в России статус ИП.