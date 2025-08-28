На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист оценил риск Пугачевой потерять бренд «Алла Борисовна»

Юрист Герасин: Роспатент откажет компаниям в регистрации бренда «Алла Борисовна»
true
true
true
close
Gennadii Usoev/Global Look Press

Юрист Борис Герасин оценил риск народной артистки СССР Аллы Пугачевой потерять бренд «Алла Борисовна». Специалиста цитирует aif.ru.

Пугачева потеряет право на бренд в 2026 году. Юрист допустил, что кто-то сможет подать заявку на данный товарный знак, однако назвал невысокой вероятность регистрации.

«Сам бренд, товарный знак «Алла Борисовна» уже вошел во всеобщее употребление и получил различительную способность. Если назвать человеку среднего поколения словосочетание «Алла Борисовна», то очень высока вероятность ассоциации с Пугачевой», — объяснил он.

Если кто-то, кроме нее, подаст заявку на регистрацию этого товарного знака, Роспатент, скорее всего, откажет, говорит Герасин.

Для сравнения юрист рассказал, что если известная компания-производитель, например, техники, теряет свой товарный знак в России, то ИП или юридическое лицо также не смогут его на себя зарегистрировать, поскольку у потребителя есть уже сформирована четкая связь.

Товарный знак «Алла Борисовна» был зарегистрирован в 1997 году. Под товарным знаком «Алла Борисовна» могут выпускать в том числе одежду, головные уборы, игрушки, напитки, табак. Последний раз срок действия регистрации Пугачева продлевала в 2016 году, он рассчитан до 25 апреля 2026 года.

Ранее сообщалось, что Пугачева сохранила в России статус ИП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами