Журналисты раскрыли размер пенсии покинувшей Россию Пугачевой

Певица Алла Пугачева, которая уехала из России после начала специальной военной операции (СВО), получает пенсию в размере 67 тысяч рублей. Об этом сообщает KP.RU.

По данным журналистов, в эту сумму входят пособие по старости и компенсационная выплата, которая начисляется за звание народной артистки СССР.

Отмечается, что деньги приходят на банковскую карту Пугачевой, с которой оплачиваются налоги и счета за квартиру.

Также известно, в России у 76-летней исполнительницы есть доверенное лицо, которое выполняет срочные задачи.

По данным Telegram-канала SHOT, недвижимость в подмосковной деревне Грязь остается в собственности Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), и звездная пара не планируют ее продавать. По имеющейся информации, за особняком постоянно следит обслуживающий персонал, содержание которого обходится певице примерно в 500 тысяч рублей ежемесячно. При этом, как отмечает канал, замок постепенно «приходит в негодное состояние».

В конце августа продюсер Леонид Дзюник назвал условие возвращения Пугачевой на российскую сцену. Он напомнил, что вернуться в Россию певице ничто не мешает — она сохранила российское гражданство, ей начисляется пенсия. Однако, по мнению продюсера, новые концерты Пугачевой возможны, если она «добьется прощения у русского народа».

Ранее юрист оценил риск Пугачевой потерять бренд «Алла Борисовна».