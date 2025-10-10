На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Журналисты раскрыли размер пенсии покинувшей Россию Пугачевой

KP.RU: РФ платит певице Алле Пугачевой пенсию в размере 67 тысяч рублей
true
true
true
close
Скажи Гордеевой/YouTube

Певица Алла Пугачева, которая уехала из России после начала специальной военной операции (СВО), получает пенсию в размере 67 тысяч рублей. Об этом сообщает KP.RU.

По данным журналистов, в эту сумму входят пособие по старости и компенсационная выплата, которая начисляется за звание народной артистки СССР.

Отмечается, что деньги приходят на банковскую карту Пугачевой, с которой оплачиваются налоги и счета за квартиру.

Также известно, в России у 76-летней исполнительницы есть доверенное лицо, которое выполняет срочные задачи.

По данным Telegram-канала SHOT, недвижимость в подмосковной деревне Грязь остается в собственности Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), и звездная пара не планируют ее продавать. По имеющейся информации, за особняком постоянно следит обслуживающий персонал, содержание которого обходится певице примерно в 500 тысяч рублей ежемесячно. При этом, как отмечает канал, замок постепенно «приходит в негодное состояние».

В конце августа продюсер Леонид Дзюник назвал условие возвращения Пугачевой на российскую сцену. Он напомнил, что вернуться в Россию певице ничто не мешает — она сохранила российское гражданство, ей начисляется пенсия. Однако, по мнению продюсера, новые концерты Пугачевой возможны, если она «добьется прощения у русского народа».

Ранее юрист оценил риск Пугачевой потерять бренд «Алла Борисовна».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами