На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Матвиенко выразила уважение гражданской позиции Михалкова

Председатель Совета Федерации Матвиенко поздравила Михалкова с юбилеем
true
true
true
close
РИА Новости

Председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила режиссера и актера Никиту Михалкова с днем рождения. Ее слова передает ТАСС.

Матвиенко похвалила Михалкова за широчайшую эрудицию, глубокий интерес к истории России и современным событиям в мире. Эти качества, как считает председательница совета, помогают режиссеру воплощать творческие замыслы в самых разных форматах, выстраивать искренний и доверительный диалог со зрителем.

«Особого уважения заслуживают ваша активная гражданская позиция, плодотворная общественная деятельность, внимание к вопросам поддержки старшего поколения деятелей кино и театра, патриотического воспитания молодежи», — заявила сенатор.

Матвиенко пожелала Михалкову успеха, неиссякаемого вдохновения, а также здоровья для него и его близких.

21 октября Михалкову исполнилось 80 лет. Президент России Владимир Путин в поздравлении режиссеру назвал его примером преданного служения своему делу.

Ранее Патриарх Кирилл наградил Михалкова орденом «Славы и чести».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами