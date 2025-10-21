Матвиенко выразила уважение гражданской позиции Михалкова

Председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила режиссера и актера Никиту Михалкова с днем рождения. Ее слова передает ТАСС.

Матвиенко похвалила Михалкова за широчайшую эрудицию, глубокий интерес к истории России и современным событиям в мире. Эти качества, как считает председательница совета, помогают режиссеру воплощать творческие замыслы в самых разных форматах, выстраивать искренний и доверительный диалог со зрителем.

«Особого уважения заслуживают ваша активная гражданская позиция, плодотворная общественная деятельность, внимание к вопросам поддержки старшего поколения деятелей кино и театра, патриотического воспитания молодежи», — заявила сенатор.

Матвиенко пожелала Михалкову успеха, неиссякаемого вдохновения, а также здоровья для него и его близких.

21 октября Михалкову исполнилось 80 лет. Президент России Владимир Путин в поздравлении режиссеру назвал его примером преданного служения своему делу.

Ранее Патриарх Кирилл наградил Михалкова орденом «Славы и чести».