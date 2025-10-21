Патриарх Кирилл наградил Михалкова

Патриарх Кирилл наградил режиссера Никиту Михалкова орденом «Славы и чести» I степени. Слова епископа опубликовали на сайте Русской православной церкви.

Награждение прошло в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре. Михалков удостоился ордена по случаю своего юбилея. Патриарх признался, что очень ценит вклад режиссера в жизнь российского общества. Он заявил, что кинематографист несет «пророческое служение».

«Дорогой Никита Сергеевич, любим Вас и очень почитаем Ваше пророческое служение, то есть возвещение правды. Народ в этом очень нуждается, ведь провозглашение правды помогает людям иметь некий компас в жизни. Кто-то всегда должен говорить правду, порой нелицеприятную, и мало кто отваживается. Но вы такой человек, которому хватает и мудрости сказать правду, чтобы не слишком кого-то обидеть, и одновременно все-таки ее провозглашать», — поделился патриарх.

Епископ пожелал Михалкову долгих лет жизни и Божьей помощи.

21 октября Михалкову исполнилось 80 лет. Президент России Владимир Путин в поздравлении режиссеру назвал его примером преданного служения своему делу.

Ранее Никита Михалков был награжден медалью Госдумы.