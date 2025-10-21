Путин поздравил Михалкова с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении режиссеру Никите Михалкову назвал его примером преданного служения своему делу. Телеграмма опубликована на официальном сайте Союза кинематографистов РФ.

«Вас по праву считают выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры, талантливым, энергичным, безгранично увлеченным человеком. Ваши творческие работы, уникальный созидательный вклад в развитие российского киноискусства, многогранная общественная, просветительская, образовательная деятельность — пример преданного служения своему делу, Отечеству, людям», — говорится в телеграмме.

Российский лидер пожелал Михалкову и его близким здоровья и успехов.

До этого Путин в фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия» заявил, что сам режиссер — настоящий патриот России в глубоком смысле этого слова. Путин отметил, что в их взаимоотношениях с Михалковым «есть химия».

По словам Путина, Михалков в собственной программе «Бесогон ТВ» обнажает проблемы, волнующие его как гражданина России. Как отметил президент, миллионы людей ценят передачу режиссера, несмотря на то, что реакция на нее у зрителей бывает неоднозначной. Глава государства также назвал передачу «театром одного актера», особенно выделяя ее правдивость.

