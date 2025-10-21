На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил Михалкова с юбилеем

Путин: Михалков является примером служения делу и Родине
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении режиссеру Никите Михалкову назвал его примером преданного служения своему делу. Телеграмма опубликована на официальном сайте Союза кинематографистов РФ.

«Вас по праву считают выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры, талантливым, энергичным, безгранично увлеченным человеком. Ваши творческие работы, уникальный созидательный вклад в развитие российского киноискусства, многогранная общественная, просветительская, образовательная деятельность — пример преданного служения своему делу, Отечеству, людям», — говорится в телеграмме.

Российский лидер пожелал Михалкову и его близким здоровья и успехов.

До этого Путин в фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия» заявил, что сам режиссер — настоящий патриот России в глубоком смысле этого слова. Путин отметил, что в их взаимоотношениях с Михалковым «есть химия».

По словам Путина, Михалков в собственной программе «Бесогон ТВ» обнажает проблемы, волнующие его как гражданина России. Как отметил президент, миллионы людей ценят передачу режиссера, несмотря на то, что реакция на нее у зрителей бывает неоднозначной. Глава государства также назвал передачу «театром одного актера», особенно выделяя ее правдивость.

Ранее Гармаш назвал главное отличие российского аналога «Оскара».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами