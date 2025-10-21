На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гробница Тутанхамона оказалась под угрозой обрушения

В гробнице Тутанхамона образовывались разломы из-за повышения влажности
true
true
true
close
Ben Curtis/AP

Гробница египетского фараона Тутанхамона, которая существует более 3,3 тыс. лет, оказалась под угрозой разрушения в связи с повышенной влажностью на месте захоронения и риском наводнения. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на профессора кафедры сохранения архитектурного наследия Каирского университета Саид Хемада.

«Существуют текущие и будущие риски, которые повлияют на структурную целостность [гробницы Тутанхамона] в долгосрочной перспективе, и гробница может не простоять еще тысячи лет в том виде, в котором она была построена», — говорится в материале.

Сообщается, что из-за влажности в гробнице стали появляться разломы, которые могут спровоцировать появление грибков, разъедающих фрески.

Гробницу Тутанхамона в 1922 году нашел в долине Царей в Луксоре во время раскопок британский археолог Говард Картер. Захоронение входит в состав Долины царей вблизи египетского города Луксор. В 1994 году Долина подвергалась наводнению, в результате которого были повреждены множество фресок и погребальные камеры.

Ранее часть сокровищ Тутанхамона переехала в новый музей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами