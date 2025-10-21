Гробница Тутанхамона оказалась под угрозой обрушения

Гробница египетского фараона Тутанхамона, которая существует более 3,3 тыс. лет, оказалась под угрозой разрушения в связи с повышенной влажностью на месте захоронения и риском наводнения. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на профессора кафедры сохранения архитектурного наследия Каирского университета Саид Хемада.

«Существуют текущие и будущие риски, которые повлияют на структурную целостность [гробницы Тутанхамона] в долгосрочной перспективе, и гробница может не простоять еще тысячи лет в том виде, в котором она была построена», — говорится в материале.

Сообщается, что из-за влажности в гробнице стали появляться разломы, которые могут спровоцировать появление грибков, разъедающих фрески.

Гробницу Тутанхамона в 1922 году нашел в долине Царей в Луксоре во время раскопок британский археолог Говард Картер. Захоронение входит в состав Долины царей вблизи египетского города Луксор. В 1994 году Долина подвергалась наводнению, в результате которого были повреждены множество фресок и погребальные камеры.

Ранее часть сокровищ Тутанхамона переехала в новый музей.