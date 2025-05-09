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Часть сокровищ Тутанхамона переехала в новый музей

Часть артефактов из коллекции фараона Тутанхамона перевезли в Большой Египетский музей в Гизе
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Ben Curtis/AP

Часть сокровищ из коллекции фараона Тутанхамона переехала в новый музей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство туризма и древностей Египта.

«163 артефакта доставили в Большой Египетский музей в Гизе, официальное открытие которого запланировано на 3 июля», — говорится в заявлении министерства.

По словам министра туризма и древностей Шерифа Фатхи, часть экспонатов «золотой коллекции» Тутанхамона привезли в рамках последних приготовлений к официальному открытию музея. Затем туда перевезут другие артефакты.

Среди перевезенных экспонатов – церемониальное кресло Тутанхамона, а также ювелирные изделия и подвески из золота. Гробницу Тутанхамона в 1922 году нашел в долине Царей в Луксоре во время раскопок британский археолог Говард Картер.

После коллекция, включая золотую маску, была размещена в Египетском музее на Тахрире. В новом музее в Гизе сокровищам Тутанхамона обретут отдельный зал. Новый музей власти Египта называют «подарком миру» и планируют пригласить на его открытие глав государств.

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