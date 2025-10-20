На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Никита Михалков награжден медалью Госдумы

ТАСС: режиссера Михалкова наградили медалью Госдумы
Александр Кряжев/РИА Новости

Режиссера Никиту Михалкова наградили медалью Госдумы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Михалков удостоился награды за вклад в развитие культуры, активную гражданскую позицию и многолетний добросовестный труд.

Никита Сергеевич Михалков — советский и российский режиссер и общественный деятель, обладатель премии «Оскар» и звания Героя Труда России.

В октябре президент РФ Владимир Путин в фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия» заявил, что сам Никита Михалков — настоящий патриот России в глубоком смысле этого слова. Путин отметил, что в их взаимоотношениях с режиссером «есть химия».

По словам Путина, Михалков в собственной программе «Бесогон ТВ» обнажает проблемы, волнующие его как гражданина России. Как отметил президент, миллионы людей ценят передачу режиссера, несмотря на то, что реакция на нее у зрителей бывает неоднозначной. Глава РФ назвал передачу «театром одного актера», особенно выделяя ее правдивость.

Ранее Стивен Сигал поддержал российский аналог «Оскара».

