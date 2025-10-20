На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин высоко оценил программу Михалкова «Бесогон ТВ»

Путин: Михалков в «Бесогоне ТВ» обнажает проблемы, волнующие его как россиянина
Chris Pizzello/AP

Режиссер Никита Михалков в собственной программе «Бесогон ТВ» обнажает проблемы, волнующие его как гражданина РФ, за это ее ценят миллионы зрителей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия», приуроченном к юбилею режиссера, фрагмент опубликован в Telegram-канале «Вести».

«Он (Михалков. — «Газета.Ru») обнажает проблему и дает возможность слушателю и зрителю самому сделать вывод о том, что он говорит, о чем он говорит и что его беспокоит как гражданина России», — сказал российский лидер.

По словам Путина, миллионы людей ценят программу Михалкова, несмотря на то, что реакция на нее у зрителей бывает неоднозначной. Глава РФ назвал передачу «театром одного актера», особенно выделяя ее правдивость.

В фильме президент также заявил, что сам Никита Михалков — настоящий патриот России в глубоком смысле этого слова. Путин отметил, что в их взаимоотношениях с режиссером «есть химия».

Никита Сергеевич Михалков — советский и российский режиссер и общественный деятель, обладатель премии «Оскар» и звания Героя Труда России. Свой юбилей он отметит 21 октября.

