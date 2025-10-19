Путин высказался насчет Михалкова

Путин заявил, что в их с Михалковым взаимоотношениях есть химия

Режиссер Никита Михалков — настоящий патриот России в глубоком смысле этого слова. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия», фрагмент опубликован в Telegram-канале «Вести».

«Мне кажется, что самое-то главное, что он по-настоящему, не в квасном смысле этого слова, а в глубоком, содержательном, философском смысле этого слова патриот нашей Родины», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что в их взаимоотношениях с режиссером «есть химия».

В сентябре на Восточном экономическом форуме Михалков заявил, что американская кинопремия «Оскар» превратились в «премию обкома». По его словам, кинематограф благодаря шаблонам, выверенным типажам и ситуациям стал «чистым продуктом бизнеса». По его словам, ничего большего отрасль из себя больше не представляет.

В июле Михалков заявил, что российский фильм может получить «Оскар» только за унижение страны, поэтому России не стоит выдвигать свои фильмы на получение этой кинопремии. При этом он предположил, что его фильм «Утомленные солнцем» получил премию в те времена, когда жюри оценивало кинокартины как художественное произведение, а не политическое высказывание.

Ранее актер Стивен Сигал поддержал российский аналог «Оскара».