Стивен Сигал поддержал российский аналог «Оскара»

Американский актер Стивен Сигал в беседе с ТАСС поддержал создание Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», которую называют российским аналогом «Оскара».

Сигал также посчитал неразумным, что делегации из России сейчас запрещено участвовать в мероприятиях, связанных с кинопремией «Оскар». Артист считает, что США и РФ должны продолжать пытаться наладить отношения.

Инициатором и вдохновителем создания Евразийской Академии и кинонаграды стал режиссер и актер Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве.

Фильм — лауреат премии получит сумму, равную эквиваленту одного миллиона долларов, в каждой следующей номинации победители получат по $250 тысяч. По словам Михалкова, награду будут вручать в валюте той страны, где будет проходить церемония.

Премии также будут вручаться в категориях «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».

Ранее Стивену Сигалу предложили сняться в русской версии «Терминатора».