Умер лидер украинской рок-группы «Green Grey»

Лидер группы «Green Grey» Андрей Яценко скончался на 56-м году жизни
true
true
true
close
Ivasykus/CC BY-SA 4.0

Гитарист и лидер украинской рок-группы «Green Grey» Андрей Яценко, известный под псевдонимом Diezel, скончался в возрасте 55 лет. Об этом сообщили на странице артиста в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Причина смерти неизвестна. Семья и группа не делятся подробностями кончины гитариста. Украинский певец Виктор Павлик одним из первых прокомментировал пост о смерти музыканта.

«Как? Почему? Причина? Напишите, кто знает. Потому что в голове не укладывается», — отметил Павлик.

Андрей Яценко родился 25 декабря 1969 года в Киеве. Он был гитаристом, композитором и лидером группы Green Grey, которую основал в 1993-м.

Издание «Новини Livе» утверждает, что в 2022 году Андрей Яценко подписал контракт с батальоном ВСУ «Мрія». По их данным, артист занимался волонтерской деятельностью, проводил благотворительные аукционы и собирал средства для армии.

16 сентября украинский танцор Дмитрий Пасечник погиб в зоне проведения специальной военной операции России на Украине.

Ранее умер бас-гитарист группы Limp Bizkit.

