Умер бас-гитарист группы Limp Bizkit

Бас-гитарист рок-группы Limp Bizkit Сэм Риверс умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщили участники группы на официальной странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня мы потеряли нашего брата, нашего товарища по группе, наше сердце», — говорится в сообщении.

Музыканты отметили, что Риверс для них был не просто бас-гитаристом, он олицетворял собой магию.

Группа Limp Bizkit была основана в 1994 году во Флориде. Риверс был одним из основателей. Вместе с группой он записывал студийные альбомы и участвовал в мировых турне. Мужчина был одним из самых узнаваемых бас-гитаристов в жанре ню-метал.

За время существования коллектив трижды был номинирован на премию Grammy и продал более 40 млн копий альбомов по всему миру.

До этого умер сооснователь Kiss Эйс Фрейли, ему было 74 года. Причиной смерти стали осложнения после травм, полученных при падении в прошлом месяце. Музыкант упал в собственной студии, в результате чего получил кровоизлияние в мозг. После инцидента Фрейли отменил запланированные концерты, однако его состояние не улучшилось.

Ранее умер солист рок-группы Moody Blues.