В зоне СВО погиб артист балета Львовской оперы

Украинский танцор Пасечник погиб спустя четыре месяца в зоне СВО
Украинский танцор Дмитрий Пасечник погиб в зоне проведения специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Львовской национальной оперы.

Мужчина вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в июне 2025 года, через четыре месяца его не стало.

Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы выразили искренние соболезнования семье, близким и друзьям Дмитрия. Подробности о похоронах артиста будут известны позднее.

Пасечник окончил факультет культуры и искусств по направлению «Хореография» во Львовском национальном университете имени Ивана Франко в 2022 году, после поступил на магистратуру по той же специальности. Осенью 2024 года он попал в труппу Львовского национального академического театра оперы и балета.

Накануне шоумен Сергей Зверев сообщил, что его племянник Игорь скончался в зоне СВО. Зверев отметил, что зимой этого года также погиб на СВО его другой племянник — Андрей.

В августе продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что его зять Евгений Ткаченко умер на СВО.

