Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала, как чувствует себя актриса перед выпиской

Дочь Федосеевой-Шукшиной: актриса перед выпиской чувствует себя лучше всех

Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала, как чувствует себя актриса перед выпиской. Женщину цитирует РИА Новости.

По словам Ольги Шукшиной, 87-летнюю Федосееву-Шукшину выпишут 20 октября после обеда.

«У нее все благополучно, она чувствует себя лучше нас всех вместе — дай бог, понимаете, так себя чувствовать в таком возрасте… Думаю, может быть, даже пообедаем и спокойно доедем», — сообщила о планах матери дочь.

Актрису госпитализировали 10 октября по совету врачей. Ей провели рентгеноконтрастное исследование сосудов сердца — коронарографию.

По словам Ольги, операция ее матери была плановой и прошла под местным наркозом. Она подчеркнула, что экстренной госпитализации звезды, вопреки сообщениям СМИ, не было.

Накануне о том, что Лидии Федосеевой-Шукшиной якобы потребовалась экстренная операция по восстановлению сердечного кровотока, сообщил Telegram-канал Mash. В ходе обследования, уточняет СМИ, артистке диагностировали недостаточное поступление кислорода в сердечную мышцу.

