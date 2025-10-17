87-летней Федосеевой-Шукшиной провели экстренную операцию на сердце

Актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной потребовалась экстренная операция по восстановлению сердечного кровотока. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В ходе обследования, уточняет СМИ, артистке диагностировали недостаточное поступление кислорода в сердечную мышцу. Медики приняли решение о проведении операции — стентирования сосудов. Хирургическое вмешательство длилось полтора часа и завершилось успешно.

На данный момент Федосеева-Шукшина восстанавливается после операции в больничной палате.

10 октября Mash сообщал, что народная артистка Федосеева-Шукшина якобы находится в больнице в состоянии средней тяжести после жалоб на повышенное артериальное давление, тахикардию и одышку.

Позже дочь 87-летней звезды уточнила, что обследование плановое.

В сентябре Лидия Федосеева-Шукшина рассказывала, как готовится к собственной кончине. По словам артистки, она уже собрала нужную сумму на прощание с собой — 900 тысяч рублей — и передала эти деньги дочери Марии. Имеющееся наследство распределила между дочерьми Анастасией, Ольгой и Марией.

