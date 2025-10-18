Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы после слухов об операции

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина рассказала о состоянии актрисы после слухов об операции. Ее цитирует aif.ru.

По словам Ольги, операция ее матери была плановой и прошла под местным наркозом. Она подчеркнула, что экстренной госпитализации 87-летней звезды не было.

«Маме сделали рентгенографическое контрастное исследование, если проще — коронарографию. Ее проводят для проверки состояния сосудов», — сказала она.

Ольга добавила, что актриса находится в прекрасном настроении, а выпишут ее, по прогнозам, 20 октября.

Накануне о том, что Лидии Федосеевой-Шукшиной потребовалась экстренная операция по восстановлению сердечного кровотока, сообщил Telegram-канал Mash. В ходе обследования, уточняет СМИ, артистке диагностировали недостаточное поступление кислорода в сердечную мышцу. Медики приняли решение о проведении операции — стентирования сосудов. Хирургическое вмешательство длилось полтора часа и завершилось успешно.

