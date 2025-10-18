На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы после слухов об операции

Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга: актрисе провели коронарографию в больнице
true
true
true
close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина рассказала о состоянии актрисы после слухов об операции. Ее цитирует aif.ru.

По словам Ольги, операция ее матери была плановой и прошла под местным наркозом. Она подчеркнула, что экстренной госпитализации 87-летней звезды не было.

«Маме сделали рентгенографическое контрастное исследование, если проще — коронарографию. Ее проводят для проверки состояния сосудов», — сказала она.

Ольга добавила, что актриса находится в прекрасном настроении, а выпишут ее, по прогнозам, 20 октября.

Накануне о том, что Лидии Федосеевой-Шукшиной потребовалась экстренная операция по восстановлению сердечного кровотока, сообщил Telegram-канал Mash. В ходе обследования, уточняет СМИ, артистке диагностировали недостаточное поступление кислорода в сердечную мышцу. Медики приняли решение о проведении операции — стентирования сосудов. Хирургическое вмешательство длилось полтора часа и завершилось успешно.

Ранее Брижит Бардо вышла на связь после операции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами