Брижит Бардо вышла на связь после операции

Французская актриса Брижит Бардо вернулась домой после хирургического вмешательства. Через своих представителей она впервые после операции вышла на связь, пишет Noovo.

Звезда, рассказали в ее офисе, была «на короткое время госпитализирована в частную больницу Сен-Жан в Тулоне, где ей провели небольшую хирургическую операцию, которая прошла весьма успешно».

«Сейчас она отдыхает дома, не будет отвечать ни на какие запросы и благодарит всех за уважение ее частной жизни и покоя», — утверждается в заявлении.

Кроме того, добавили представители 91-летняя Бардо также хотела бы поблагодарить всех, кто обеспокоен состоянием ее здоровья, и успокоить их, а также сказать спасибо хирургической бригаде и всему персоналу, который обеспечил ее выздоровление.

Брижит Бардо ушла из кино в 1970-х годах, чтобы посвятить себя защите прав животных. В мае 2024 года в интервью она признавалась, что живет «как фермерша» в окружении овец, свиней, собак, кошек, осла и пони и не имеет «ни мобильного телефона, ни компьютера».

В мае Бардо призналась, что разочаровалась в президенте Франции Эммануэле Макроне. Она рассказала, что общалась с главой государства в 2018 году в Елисейском дворце, но теперь, по словам актрисы, ей «нечего ему сказать».

О госпитализации актрисы стало известно накануне.

Ранее Виктор Сухоруков ответил на слухи о своей госпитализации.