Брижит Бардо вышла на связь после операции

Актриса Брижит Бардо вернулась домой после хирургического вмешательства
true
true
true
close
Champion

Французская актриса Брижит Бардо вернулась домой после хирургического вмешательства. Через своих представителей она впервые после операции вышла на связь, пишет Noovo.

Звезда, рассказали в ее офисе, была «на короткое время госпитализирована в частную больницу Сен-Жан в Тулоне, где ей провели небольшую хирургическую операцию, которая прошла весьма успешно».

«Сейчас она отдыхает дома, не будет отвечать ни на какие запросы и благодарит всех за уважение ее частной жизни и покоя», — утверждается в заявлении.

Кроме того, добавили представители 91-летняя Бардо также хотела бы поблагодарить всех, кто обеспокоен состоянием ее здоровья, и успокоить их, а также сказать спасибо хирургической бригаде и всему персоналу, который обеспечил ее выздоровление.

Брижит Бардо ушла из кино в 1970-х годах, чтобы посвятить себя защите прав животных. В мае 2024 года в интервью она признавалась, что живет «как фермерша» в окружении овец, свиней, собак, кошек, осла и пони и не имеет «ни мобильного телефона, ни компьютера».

В мае Бардо призналась, что разочаровалась в президенте Франции Эммануэле Макроне. Она рассказала, что общалась с главой государства в 2018 году в Елисейском дворце, но теперь, по словам актрисы, ей «нечего ему сказать».

О госпитализации актрисы стало известно накануне.

Ранее Виктор Сухоруков ответил на слухи о своей госпитализации.

