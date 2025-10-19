На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Папа сказал — все»: Юрий Лоза о семейном авторитете и воспитании

Певец Юрий Лоза признался, что придумал собственный метод воспитания сына
Из личного архива Юрия Лозы

Автор песен и певец Юрий Лоза поделился с «Газетой.Ru» оригинальным подходом к воспитанию, который он использовал, будучи молодым отцом.

По словам Лозы, он записывал просьбы сына, а потом использовал эти записи, чтобы показать ребенку непостоянство его желаний.

«Когда сын попросил лазерную каску, уверяя, что она ему крайне нужна и никогда не надоест, то я записал его слова. И когда позже он захотел уже игрушку с черепашками‑ниндзя, забыв про каску, то я включил ему запись: «Ну ты же сам сказал, что самое хорошее на свете — это лазерная каска, что она тебе не надоест», — рассказал артист.

Лоза уверен, что такой метод помогает ребенку осознать изменчивость своих желаний и научиться более взвешенно подходить к просьбам о покупках.

У композитора Юрия Лозы есть сын Олег, рожденный в браке с певицей и поэтессой Светланой Мережковской. Олег Лоза окончил дирижерско-хоровое отделение Музыкальное училище имени Гнесиных. В 2017-м он женился на английской оперной певице Ханне Брэдбери. У пары есть сын Николай.

В беседе с «Газетой.Ru» Лоза также отметил, что если сначала ребенок ассоциирует себя с матерью — например, во время кормления, — то затем наступает период, когда он начинает воспринимать отца как главного: «самого сильного, умного и красивого».

«А вообще, конечно, авторитет отца очень важен в самом раннем детстве. Но, согласно Эриксону и Фрейду, человек меняется в течение жизни у него трансформируются приоритеты. Есть определенный момент, когда отец занимает ключевое место в сознании ребенка; этот этап важно не пропустить», — подчеркнул исполнитель.

По словам Лозы, еще в начале совместной жизни они с женой, договорились о важном принципе: в семье должен быть непререкаемый авторитет, который будет разрешать конфликтные ситуации. В случае четы Лозы им стал сам певец.

«Как мудрая женщина, жена отказалась от этой роли и сказала: «Нет, ты будешь этим заниматься». С тех пор она не оспаривает и не отменяет моих решений. Например, когда ребенок обращается к ней с вопросом: «Мама, почему папа не разрешает?», она отвечает: «Папа сказал, все». Если жена соглашается на такой договор и компромисс, в семье все складывается благополучно», — заявил он.

19 октября в России отмечается День отца. Недавно президент России Владимир Путин поздравил граждан с праздником.

Ранее рэпер HammAli показал новорожденного сына.

