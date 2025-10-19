Путин поздравил россиян с Днем отца

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем отца. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Очень важно, чтобы сегодня мужчины, молодые люди стремились соответствовать этому высокому званию – берегли семейные устои, были тружениками и мудрыми наставниками, надежной опорой и старшими товарищами, готовыми поделиться с детьми, близкими своими знаниями и жизненным опытом, поддержать их в трудную минуту, помочь в достижении намеченных целей», — сказано в ней.

Глава государства адресовал особенно теплые поздравления участникам спецоперации, которые, как следует из сообщения, продолжают патриотические традиции своих семей, отцов, дедов и прадедов.

До этого первый зампред комитета по культуре Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов заявил, что День отца, который отмечается в России 19 октября, несет в себе много смыслов и крайне важен для страны. По его словам, праздник, учрежденный в 2021 году, стал важным событием в календаре страны. Он рассказал о значении этого дня и особенностях его проведения.

