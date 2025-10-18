Леонид Агутин об эффекте нейросетей: «Вы едите консервы»

Заслуженный артист России Леонид Агутин рассказал о том, какой эффект, на его взгляд, искусственный интеллект (ИИ) оказывает на искусство. Его цитирует ТАСС.

По его мнению, нейросети не угрожают искусству, а, напротив, способствуют его сохранению. Однако, продолжил Агутин, это сравнимо с потреблением консервированных продуктов, которые долго хранятся, но уступают свежим.

«Вы их можете дольше сохранить, но вы едите консервы. То есть, это и хорошо, и плохо», — сказал он.

Инструменты обработки голоса, считает Агутин, облегчают задачу не только артистам, которые не попадают в ноты, но и опытным исполнителям. Однако, говорит он, артисты никогда больше не зазвучат как на пленке, никто не станет записывать музыку на аналоговый носитель, потому что у аудитории это не востребовано.

«В то же время, если с чем-то невозможно бороться, это нужно возглавить, и сделать это наилучшим образом», — заключил он.

Недавно Агутин записал песню Владимира Высоцкого «На Большом Каретном» для проекта «Высоцкий. Высота». Аватар Высоцкого выступит в Москве с песнями в аранжировках для джазового и симфонического оркестров, рядом с ним также выступят фотореалистичные цифровые копии Леонида Агутина, Полины Гагариной, Сергея Шнурова и Григория Лепса.

