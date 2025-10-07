На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочь Робина Уильямса пожаловалась на «ожившего» отца

Дочь Робина Уильямса Зельда попросила не присылать ей ИИ-видео с отцом
true
true
true
close
Hollywood Pictures

Дочь Робина Уильямса Зельда в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призвала поклонников не присылать ей ролики с отцом, созданные искусственным интеллектом.

Уильямс призналась, что никогда не поймет такие сгенерированные изображения. Она уверена, что ее отец этого бы не хотел.

«Если вы пытаетесь меня троллить, то меня троллили гораздо сильнее. Я просто пойду дальше. Если у вас есть какая-то порядочность, просто перестаньте поступать так со мной, с ним и со всеми. Точка. Это тупо, это просто трата времени», — поделилась дочь артиста.

Робина Уильямса не стало 11 августа 2014 года. На протяжении многих лет известный артист боролся с алкогольной и наркотической зависимостями.

В августе 2025-го британский певец Род Стюарт начал показывать созданный нейросетью ролик с Оззи Осборном на своих концертах.

По данным NBC, во время исполнения хита «Forever Young» («Вечно молодой» — перевод с английского. «Газета.Ru») Род Стюарт представил видео, в котором Осборн делает селфи на небесах с другими известными музыкантами.

Ранее сообщалось, что в США устроят тур Уитни Хьюстон с помощью ИИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами