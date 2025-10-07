Дочь Робина Уильямса пожаловалась на «ожившего» отца

Дочь Робина Уильямса Зельда попросила не присылать ей ИИ-видео с отцом

Дочь Робина Уильямса Зельда в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призвала поклонников не присылать ей ролики с отцом, созданные искусственным интеллектом.

Уильямс призналась, что никогда не поймет такие сгенерированные изображения. Она уверена, что ее отец этого бы не хотел.

«Если вы пытаетесь меня троллить, то меня троллили гораздо сильнее. Я просто пойду дальше. Если у вас есть какая-то порядочность, просто перестаньте поступать так со мной, с ним и со всеми. Точка. Это тупо, это просто трата времени», — поделилась дочь артиста.

Робина Уильямса не стало 11 августа 2014 года. На протяжении многих лет известный артист боролся с алкогольной и наркотической зависимостями.

В августе 2025-го британский певец Род Стюарт начал показывать созданный нейросетью ролик с Оззи Осборном на своих концертах.

По данным NBC, во время исполнения хита «Forever Young» («Вечно молодой» — перевод с английского. «Газета.Ru») Род Стюарт представил видео, в котором Осборн делает селфи на небесах с другими известными музыкантами.

