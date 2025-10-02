На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Виторгана заменили нейросетью в российском сериале: «Чтобы родине хорошо было»

Актер Максим Виторган сообщил, что его лицо убрали с помощью ИИ в «Баре «Один звонок»
true
true
true
close
KION

Лицо актера Максима Виторгана в сериале «Бар «Один звонок» заменили на другое с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил артист в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Виторган отметил, что проект стал его второй киноработой с измененным лицом. По его мнению, вторая замена выполнена «тоньше». Он почувствовал «внутреннее сопротивление исполнителей».

«Ребята, не переживайте, работайте – это ж все для того, чтобы родине хорошо было! А ради нее не то что лицо – пол поменять не грех! Чтобы мне тут не пришили пропаганду ВКПБ (или ГКЧП? МГТС? СДВГ? Или какие там четыре согласные?), спешу уточнить, что под сменой пола имею в виду лишь замену паркета на ламинат – на более ни-ни!» – заявил артист.

Сюжет сериала «Бар «Один звонок» рассказывает о следователе Андрее Морозове, который ищет сына своей находящейся в коме жены. Улики наводят героя на загадочный бар «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах. И оказывается, что управляющий бара не только смешивает напитки, но и помогает людям связаться со знакомыми с того мира.

Ранее Рудковская захотела сделать из дачи Фаберже бутик-отель.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами