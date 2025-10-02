Виторгана заменили нейросетью в российском сериале: «Чтобы родине хорошо было»

Лицо актера Максима Виторгана в сериале «Бар «Один звонок» заменили на другое с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил артист в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Виторган отметил, что проект стал его второй киноработой с измененным лицом. По его мнению, вторая замена выполнена «тоньше». Он почувствовал «внутреннее сопротивление исполнителей».

«Ребята, не переживайте, работайте – это ж все для того, чтобы родине хорошо было! А ради нее не то что лицо – пол поменять не грех! Чтобы мне тут не пришили пропаганду ВКПБ (или ГКЧП? МГТС? СДВГ? Или какие там четыре согласные?), спешу уточнить, что под сменой пола имею в виду лишь замену паркета на ламинат – на более ни-ни!» – заявил артист.

Сюжет сериала «Бар «Один звонок» рассказывает о следователе Андрее Морозове, который ищет сына своей находящейся в коме жены. Улики наводят героя на загадочный бар «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах. И оказывается, что управляющий бара не только смешивает напитки, но и помогает людям связаться со знакомыми с того мира.

