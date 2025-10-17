На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Кусайте локти»: Пригожин ответил на критику из-за номинации Валерии на «Грэмми»

Продюсер Пригожин: Валерия получит «Грэмми», а завистники пусть кусают локти
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Валерия имеет все шансы получить «Грэмми», став первой русской исполнительницей с престижной премией от американской Национальной академии искусств и науки звукозаписи, заявил ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с Общественной Службой Новостей он подтвердил свою уверенность в победе, а также резко ответил на критику в адрес пары.

По словам продюсера, шансы его супруги на победу многие оценивают с «большим сомнением и издевками», в то время как сам он не сомневается, что у певицы получится «пробить железный музыкальный занавес» и сделать так, чтобы русские песни снова начали звучать по всему миру.

«А тем, кто сомневается в этом, могу сказать одно: «Господа, оставьте свои сомнения где-то очень глубоко и далеко, обойдемся без мата. Завистники могут дальше кусать свои локти, но Валерия будет в топах»», — заявил продюсер.

Напомним, накануне Пригожин рассказал, что песня Валерии «Исцелю» может быть выдвинута на три номинации в международной музыкальной премии «Грэмми». Он уточнил, что трек может войти в номинанты «Грэмми» в трех категориях: «Вокал», «Инструментал» и «Аранжировка». По его словам, песня оказалась в лонглисте благодаря международной творческой группе во главе с сыном артистки Артемием Шульгиным, а также продюсеру Andy Platon. При этом он добавил, что не может сказать, войдет ли трек в номинанты на «Грэмми».

Ранее Валерию и Пригожина обвинили в неприличном поведении из-за «Грэмми».

