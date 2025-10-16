Валерию и Пригожина обвинили в неприличном поведении: «Позорно!»

Сибирская правозащитная организация «Радетель» посчитала неправильной реакцию Валерии и ее супруга Иосифа Пригожина на попадание песни певицы в лонг-лист престижной музыкальной премии «Грэмми». Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

«Это неприлично, позорно — радоваться жалкому вниманию американских критиков. Это неподобающее поведение», — заявили представители «Радетеля».

Активисты выразили удивление, что звездная чета, которая ранее критиковала других за отсутствие патриотизма, теперь «подбирает крохи с американского стола».

«Русский человек, русский артист даже смотреть не должен в ту сторону разврата и вражеских настроений. Думаю, «Радетель» сделает выводы и примет меры, чтобы эти поклонники США не распространяли заразу среди зрителей», — высказались они.

До этого Пригожин заявлял, что он и певица не могли и мечтать о том, чтобы пройти отборочный этап музыкальной премии. Он уточнял, что трек артистки может войти в номинанты «Грэмми» в трех категориях: «Вокал», «Инструментал» и «Аранжировка».

