Пригожин раскрыл, что песню Валерии выдвинули на три «Грэмми» сразу

Продюсер Пригожин: песня Валерии может быть выдвинута на три номинации «Грэмми»

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в беседе с aif.ru, что песня Валерии «Исцелю» может быть выдвинута на три номинации в международной музыкальной премии «Грэмми».

Пригожин уточнил, что трек может войти в номинанты «Грэмми» в трех категориях: «Вокал», «Инструментал» и «Аранжировка».

«Дай бог, чтобы мы прошли дальше. Знаете, как правило, у победы много отцов, а у предвестника победы, если стараешься добиться успеха, много завистников. Люди могут помешать нашей радости как угодно, хоть анонимными письмами. Поэтому — как будет, так будет», — поделился шоумен.

Пригожин считает, что песня Валерии «Исцелю» оказалась в лонглисте благодаря международной творческой группе во главе с сыном артистки Артемием Шульгиным, а также продюсеру Andy Platon. По словам продюсера, он и певица не могли и мечтать о том, чтобы пройти отборочный этап музыкальной премии.

Пригожин добавил, что не может сказать, войдет ли трек в номинанты на «Грэмми».

