На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пригожин раскрыл, что песню Валерии выдвинули на три «Грэмми» сразу

Продюсер Пригожин: песня Валерии может быть выдвинута на три номинации «Грэмми»
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в беседе с aif.ru, что песня Валерии «Исцелю» может быть выдвинута на три номинации в международной музыкальной премии «Грэмми».

Пригожин уточнил, что трек может войти в номинанты «Грэмми» в трех категориях: «Вокал», «Инструментал» и «Аранжировка».

«Дай бог, чтобы мы прошли дальше. Знаете, как правило, у победы много отцов, а у предвестника победы, если стараешься добиться успеха, много завистников. Люди могут помешать нашей радости как угодно, хоть анонимными письмами. Поэтому — как будет, так будет», — поделился шоумен.

Пригожин считает, что песня Валерии «Исцелю» оказалась в лонглисте благодаря международной творческой группе во главе с сыном артистки Артемием Шульгиным, а также продюсеру Andy Platon. По словам продюсера, он и певица не могли и мечтать о том, чтобы пройти отборочный этап музыкальной премии.

Пригожин добавил, что не может сказать, войдет ли трек в номинанты на «Грэмми».

Ранее Shaman спел песню, посвященную лидеру Северной Кореи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами