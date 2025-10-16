На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пригожин об отказе артистов от фонограммы: «Настоящим певцам не нужна»

Продюсер Пригожин заявил, что настоящим артистам не нужна фонограмма
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с «Пятым каналом», что настоящим артистам не нужна фонограмма.

Пригожин объяснил, что певцы не получают удовольствия на сцене от фонограммы.

«Для артиста это эмоция, понимаете, когда люди цепляются друг за друга. Вот человек выходит — Сосо, Валерия, Гагарина. Все выходят с таким эмоциональным жаром, это же кайф», — поделился шоумен.

Пригожин также опроверг, что в 90-х артистов заставляли петь под фонограмму.

15 октября Валерия прошла отборочный этап американской премии «Грэмми». Пригожин заявил, что это стало приятной неожиданностью для певицы.

Пригожин считает, что песня Валерии «Исцелю» оказалась в лонглисте благодаря международной творческой группе во главе с сыном артистки Артемием Шульгиным, а также продюсеру Andy Platon. По словам продюсера, он и певица не могли и мечтать о том, чтобы пройти отборочный этап музыкальной премии.

Пригожин добавил, что не может сказать, войдет ли трек в номинанты на «Грэмми».

Ранее Штурм стала жертвой мошенников.

