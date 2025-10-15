На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Штурм стала жертвой мошенников: «Доверие подорвано»

Певицу Наталью Штурм взломали на Госуслугах
nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм рассказала в Telegram-канале, что стала жертвой мошеннической схемы.

Штурм рассказала, что мошенники обманули ее через Telegram. По словам артистки, теперь ее доверие к мессенджеру подорвано. Она была уверена, что через него никто ничего не взламывает. Сообщение было написано с аккаунта председателя ЖСК. Он якобы проводил электронную перепись жителей дома. В итоге мошенники взломали аккаунт звезды на Госуслугах.

«Далее смс: «Ок, ничего менять не буду, обновлю список. Поступит сейчас ГИС ЖКХ, перешлите сюда, запрос отправил». Поскольку было раннее утро и этот контакт с председателем правления был проверенным, я не заподозрила обмана. Но на всякий случай позвонила подтвердить, что это он, а не мошенники. Это был не он. И ему уже позвонили 6 человек из нашего ЖСК удостовериться», — рассказала певица.

Штурм призналась, что «допустила глупую ошибку» и начала разговор с мошенниками из-за того, что спешила и собиралась на съемки.

«У меня только один вопрос: а почему «Госуслуги» так легко взломать? У меня всё. К телеге доверия больше нет. К защите «Госуслуг» — тоже», — отметила Штурм.

Ранее Ксению Бородину взломали в соцсетях.

