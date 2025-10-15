На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Муж Валерии о номинации на «Грэмми»: «Ни на что не надеемся»

Продюсер Пригожин: проход в отборочный этап «Грэмми» стал приятной неожиданностью для Валерии
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в беседе с NEWS.ru, что прохождение отборочного этапа музыкальной премии «Грэмми» стало приятной неожиданностью для Валерии.

«Конечно же, мы ни на что не надеемся и ни на что не рассчитываем», — уточнил шоумен.

Пригожин считает, что песня Валерии «Исцелю» оказалась в лонглисте благодаря международной творческой группе во главе с сыном артистки Артемием Шульгиным, а также продюсеру Andy Platon. По словам продюсера, он и певица не могли и мечтать о том, чтобы пройти отборочный этап музыкальной премии.

Пригожин добавил, что не может сказать, войдет ли трек в номинанты на «Грэмми».

«Но все-таки песня на русском языке, сделана она суперкачественно, и сама номинация — это большое счастье. Да, можно было бы, например, на английском языке песню выпустить, что-то еще пытаться сделать. Но то, что она на русском, и то, что у нас появился хоть какой-то шанс и окно возможностей, это вызывает огромную радость человеческую», — поделился продюсер.

Ранее Shaman спел песню, посвященную лидеру Северной Кореи.

