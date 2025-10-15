Shaman спел песню, посвященную лидеру Северной Кореи

Shaman спел песню про товарища Ким Чен Ына на концерте в КНДР

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, исполнил песню, посвященную лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Артист представил новую композицию в ходе своего выступления в КНДР. Судя по опубликованной видеозаписи, текст песни посвящен северокорейскому народу и его лидеру.

9 октября в Пхеньяне состоялся концерт в театре «Мансудэ», приуроченный к 80-летнему юбилею основания Трудовой партии Кореи. Помимо Shaman, в нем приняли участие артисты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой «Тодес» и Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ. После концерта Ким Чен Ын поднялся на сцену, чтобы выразить признательность российским деятелям искусства за их выступления.

В августе Shaman уже выступал на концерте по случаю празднования 80-летия освобождения Кореи от японской оккупации. На мероприятии присутствовали лидер КНДР, председатель Госдумы Вячеслав Володин, северокорейские и российские чиновники, а также жители города. Позднее Дронов сравнил свое выступление перед Ким Чен Ыном с рок-концертом.

Ранее Shaman подтвердил существование своей партии «Мы».