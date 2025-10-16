На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Судебный эксперт ответила на слухи, что «Тихий Дон» написал не Шолохов

Сидельникова сочла несостоятельной теорию, что Шолохов не писал «Тихий Дон»
true
true
true
close
Издательская Группа «Азбука-Аттикус»

Теория о том, что роман-эпопею «Тихий Дон» написал не советский писатель Михаил Шолохов, несостоятельна, заявила ТАСС судебный эксперт Российского федерального центра судебной экспертизы Лариса Сидельникова.

Она назвала «странными» аргументы о том, что произведение якобы создала бригада писателей, в которую входил Вениамин Каверин. Стиль Шолохова не имеет с его манерой письма ничего общего.

«Если бригады писателей умели создавать произведения уровня «Тихого Дона» и других работ Шолохова, то что им мешало написать их побольше?» — задалась вопросом эксперт.

А противоречия в повествовании, по ее словам, встречаются не только у Шолохова.

«Чем больше работа, тем больше в ней таких ляпов бывает. И это абсолютно не аргумент, что человек что-то там переписывал», — сказала Сидельникова.

Ее не смущает и тот факт, что «Тихий Дон» был написан, когда автору было всего 23 года. Так, писатель Александр Фадеев создал роман «Разгром» в 20 лет.

«Шолохов все-таки учился в гимназии. Он был из достаточно обеспеченной семьи. Да и вместе с тем многие писатели не имели не только высшего, но и даже среднего образования. Это нормально», — заключила специалист.

В прошлом июле временную экспозицию «Он сражался за Родину», посвященную творчеству Шолохова и приуроченную к его 120-летию, посетили более 200 тыс. чел. Они увидели военную форму и снаряжение писателя, награды, личные документы и фронтовые заметки, рукописные страницы романа «Они сражались за Родину».

Ранее сообщалось, что «Тихий Дон» поставит китайский режиссер.

