Судебный эксперт ответила на слухи, что «Тихий Дон» написал не Шолохов

Теория о том, что роман-эпопею «Тихий Дон» написал не советский писатель Михаил Шолохов, несостоятельна, заявила ТАСС судебный эксперт Российского федерального центра судебной экспертизы Лариса Сидельникова.

Она назвала «странными» аргументы о том, что произведение якобы создала бригада писателей, в которую входил Вениамин Каверин. Стиль Шолохова не имеет с его манерой письма ничего общего.

«Если бригады писателей умели создавать произведения уровня «Тихого Дона» и других работ Шолохова, то что им мешало написать их побольше?» — задалась вопросом эксперт.

А противоречия в повествовании, по ее словам, встречаются не только у Шолохова.

«Чем больше работа, тем больше в ней таких ляпов бывает. И это абсолютно не аргумент, что человек что-то там переписывал», — сказала Сидельникова.

Ее не смущает и тот факт, что «Тихий Дон» был написан, когда автору было всего 23 года. Так, писатель Александр Фадеев создал роман «Разгром» в 20 лет.

«Шолохов все-таки учился в гимназии. Он был из достаточно обеспеченной семьи. Да и вместе с тем многие писатели не имели не только высшего, но и даже среднего образования. Это нормально», — заключила специалист.

В прошлом июле временную экспозицию «Он сражался за Родину», посвященную творчеству Шолохова и приуроченную к его 120-летию, посетили более 200 тыс. чел. Они увидели военную форму и снаряжение писателя, награды, личные документы и фронтовые заметки, рукописные страницы романа «Они сражались за Родину».

Ранее сообщалось, что «Тихий Дон» поставит китайский режиссер.