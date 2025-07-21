Выставку к 120-летию Шолохова посетили более 200 тысяч человек

В Музее победы выставку «Он сражался за Родину» посетили более 200 тысяч человек

Временную экспозицию «Он сражался за Родину», посвященную творчеству советского писателя Михаила Шолохова и приуроченную к его 120-летию, посетили более 200 тысяч человек. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Музее Победы.

Выставка работала с 20 мая по 20 июля. По словам представителей музея, впервые в Москву привезли подлинные раритеты из Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон».

Москвичи и гости столицы могли увидеть военную форму и снаряжение писателя, награды, личные документы и фронтовые заметки, рукописные страницы романа «Они сражались за Родину».

Всего в экспозицию вошло более 50 реликвий из фондов музея-заповедника М.А. Шолохова «Тихий Дон». Книга «Они сражались за Родину», пробитая осколком немецкой мины и найденная в солдатском вещмешке, стала одним из ключевых экспонатов проекта.

В витрине также выставили письмо писателю от бойцов и офицеров, в котором они делятся своими впечатлениями о романе, пишут слова благодарности.

Часть выставочного проекта была посвящена журналистской работе Шолохова. Посетители могли узнать о поездках писателя на передовую, встречах с солдатами и офицерами, прочесть заметки в фронтовом блокноте автора.

Выставка осветила послевоенную деятельность писателя, его борьбу за мир и справедливость. В экспозиции представили и награду – Международную премию мира в области культуры, присужденную Шолохову Президиумом Всемирного Совета Мира в мае 1975 года за выдающийся вклад в укрепление мира и дружбы между народами.

Ранее сообщалось, что выставка «Я иду искать!» продлится в Царицыне до марта 2026 года.