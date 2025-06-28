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«Тихий Дон» поставит китайский режиссер

Режиссер Моу Сэнь поставит «Тихий Дон» в Театре Наций
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РИА «Новости»

Спектакль по роману Михаила Шолохова «Тихий Дон» в новом сезоне 2025–2026 годов в Театре Наций поставит китайский режиссер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра, народного артиста России Евгения Миронова.

Известный у себя на родине режиссер Моу Сэнь сам проявил инициативу поставить популярный в Китае роман советского классика.

В спектакле будут играть российские актеры, Моу Сэнь работает над сценографией, а со стороны Театра Наций к работе подключен режиссер Мурат Абулкатинов.

«Нам крайне интересно сочетание их взгляда на нашу историю, наших классиков, нашу школу психологического театра — это всегда дает какие-то неожиданные результаты», — поделился Миронов.

Накануне Миронов высказался о возвращении партнерства с коллегами из недружественных стран. По словам артиста, восстановление контактов — это вопрос времени.

Ранее сообщалось, что Большой театр представит на сцене Мариинского театра балет «Мастер и Маргарита».

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