Ксению Бородину взломали в соцсетях

Блогерша и телеведущая Ксения Бородина вышла на связь в Telegram-канале и сообщила о мошенниках.

Бородина заявила, что ее взломали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Знаменитость призвала не переводить мошенникам никаких денег и предупредить всех о взломе.

«Прошу Вас до моего официального видеообращения не доверять информации, которая может быть распространена и уже распространяется посредством вышеуказанного аккаунта!» — поделилась телеведущая.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Старшая родилась в 2009 году от предпринимателя Юрия Будагова. Телеведущая рассталась с первым мужем в 2012-м. Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись. В июне 2025-го знаменитость вышла замуж за блогера Николая Сердюкова.

12 октября Бородина рассказала, что сыграла в фильме, который выйдет весной 2026 года. Телеведущая снималась в картине 1,5 месяца. Ее партнером по проекту стал Алексей Чадов. Блогерша похвалила работу актера. По словам звезды, профессионализм и целеустремленность артиста сделали их партнерство запоминающимся на экранах.

