Волосатые стринги Ким Кардашьян распродали

Бренд Ким Кардашьян Skims распродал всю партию своих скандальных волосатых стрингов. Об этом сообщает Mirror.

Как отмечает издание, трусы были доступны разных цветов в размерах от XXS до 4XL. На данный момент их все купили. На сайте марки были представлены 12 оттенков. Стоимость трусов из линейки Hair Panty составлял $32 (примерно 2500 рублей — «Газета.Ru»).

14 октября бренд Ким Кардашьян Skims объявил о старте продаж стрингов с накладными волосами. Однако некоторые интернет-пользователи не оценили новое нижнее белье.

В честь выхода стрингов бренд также представил в соцсетях ролик, снятый в стиле американских телешоу 70-х годов. В видео зрителям предлагают угадать цвет нижнего белья у моделей.

В июле бренд Skims представил корректирующую повязку для лица под названием «Ultimate Face». На снимке, опубликованном маркой в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), модель позировала в телесной повязке, напоминающей балаклаву. По словам бренда, аксессуар изготовлен из фирменной скульптурирующей ткани и коллагеновых нитей для комфортной поддержки челюсти. Подписчики негативно отнеслись к изделию Skims.

