Ксения Бородина снялась в кино с Алексеем Чадовым

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что снялась в кино
Telegram-канал «Ксения Бородина»

Блогерша и телеведущая Ксения Бородина рассказала в Telegram-канале, что снялась в фильме.

Бородина рассказала, что сыграла в ленте, которая выйдет весной 2026 года. Телеведущая снималась в картине 1,5 месяца. Ее партнером по проекту стал Алексей Чадов. Блогерша похвалила работу актера. По словам звезды, профессионализм и целеустремленность артиста сделали их партнерство запоминающимся на экранах.

«Андрей Малай и Аксинья, хочу сказать, что работа с вами стала для меня важным этапом роста как актрисы. Спасибо за ценные советы и поддержку на этом пути», — поделилась знаменитость.

Бородина поблагодарила съемочную площадку за ценный опыт.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Старшая родилась в 2009 году от предпринимателя Юрия Будагова. Телеведущая рассталась с первым мужем в 2012-м. Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись. В июне 2025-го знаменитость вышла замуж за блогера Николая Сердюкова.

Ранее Бородина испугалась картонного Егора Крида в своем доме.

