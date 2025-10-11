На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Она заработала»: юрист объяснил, почему Пугачеву невозможно лишить пенсии в РФ

Юрист Александр Хаминский заявил, что Пугачеву невозможно лишить пенсии в РФ
Скажи Гордеевой/YouTube

Юрист Александр Хаминский утверждает, что артистка Алла Пугачева продолжит получать пенсию в России, даже если откажется от гражданства. Эту информацию передает издание aif.ru.

По мнению эксперта, лишить Пугачеву пенсионных и авторских выплат невозможно, поскольку артистка получает государственные выплаты на законных основаниях.

«Пенсию свою она заработала, производила отчисления в пенсионный фонд, поэтому ей эта выплата начислена в соответствии с законодательством. Оснований для ограничений либо прекращения выплат нет», — отметил Хаминский.

Aif.ru сообщает, что таким образом юрист прокомментировал активное обсуждение в сети вопроса о лишении Пугачевой социальных выплат и авторских отчислений в связи с ее высказываниями о России.

30 сентября Одинцовский суд Московской области зарегистрировал третий иск против Аллы Пугачевой. Согласно материалам дела, речь идет о защите чести, достоинства и деловой репутации. Судебное разбирательство будет проходить в установленном порядке, несмотря на отсутствие ответчицы в стране.

Поводом для иска стало недавнее интервью певицы журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), вышедшее 10 сентября. В нем артистка, среди прочего, высказалась о Джохаре Дудаеве, назвав его «порядочным и интеллигентным» человеком, что вызвало возмущение у ряда активистов.

Ранее музкритик Сергей Соседов поддержал Пригожина, заявившего о диктаторстве Пугачевой.

