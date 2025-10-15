На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Проблему надо решать»: Пригожин отказался от таблеток в пользу голодания

Продюсер Пригожин заявил, что поддерживает здоровье с помощью голодания
Продюсер Иосиф Пригожин признался, что поддерживает здоровье с помощью голодания. Об этом 56-летний бизнесмен рассказал «Пятому каналу» на гала-концерте шоу «Голос».

По словам медиаменеджера, он негативно относится к медикаментозному лечению, избегая приёма лекарственных препаратов.

«У вас есть шанс всегда вовремя обратить внимание на проблему. От проблем бежать нельзя. Проблему надо решать. То же самое и со здоровьем. Голодовка помогает», — пояснил Пригожин.

В последнее время среди звезд шоу-бизнеса и успешных предпринимателей набирает популярность биохакинг — система подходов к улучшению физического и ментального состояния человека с помощью организации питания, контроля сна, медитации и прочего.

Среди знаменитостей приверженцами биохакинга являются Дженнифер Энистон и Скарлетт Йоханссон (интервальное голодание), Джордж Клуни и Эштон Кутчер (хайкинг), а также Дженнифер Лопес, Джек Дорси и другие звезды.

Недавно Энистон призналась на подкасте Armchair Expert, что никогда не интересовалась усыновлением, несмотря на тщетную борьбу с бесплодием. По словам актрисы, ей важно, чтобы у ребенка была ее ДНК.

Ранее сообщалось, что у 85-летнего звезды «Д'Артаньян и три мушкетера» начались проблемы с сердцем из-за ожирения.

