У 85-летнего звезды «Д'Артаньян и три мушкетера» начались проблемы с сердцем из-за ожирения

Mash: у актера Вениамина Смехова обнаружены проблемы с сердцем из-за ожирения
Андрей Рудаков/РИА Новости

Актеру Вениамину Смехову, известному по роли Атоса в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», начались проблемы с сердцем из-за ожирения первой степени. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

85-летний артист, утверждают источники канала, обратился в медицинское учреждение с жалобами на аритмию и сильную одышку при ходьбе. В больнице Смехову проверили также сердечный стенд, установленный несколько лет назад, однако серьезных отклонений не нашли.

Врачи рекомендовали актеру снизить вес, поскольку именно по этой причине у него начались проблемы с сердцем, и назначили витаминный курс для укрепления костной ткани на фоне частых переломов костей.

В 2024 году Вениамину Смехову провели операцию на плече, после которой он смог отказаться от обезболивающих препаратов и восстановить подвижность руки. Травму артист получил несколько лет назад: жена случайно упала на него. Плечо срослось неправильно, что вызвало защемление нерва и сильные боли.

Советский и российский актер театра и кино Вениамин Смехов — лауреат множества престижных наград, включая орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Он также занимается постановкой спектаклей и пишет книги.

