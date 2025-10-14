На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Хочу мою ДНК»: Дженнифер Энистон отказалась от усыновления, несмотря на бесплодие

Актриса Дженнифер Энистон призналась, что не готова к усыновлению из-за ДНК
Moloshok/Invision for the Television Academy/AP

Актриса Дженнифер Энистон призналась на подкасте Armchair Expert, что никогда не интересовалась усыновлением, несмотря на тщетную борьбу с бесплодием.

«Когда люди говорят: «Но ты можешь усыновить ребенка», я не хочу усыновлять. Я хочу, чтобы в маленьком человечке была моя ДНК. Это единственный способ, эгоистичный или нет, каким бы он ни был, я этого хочу», — поделилась звезда.

До этого Энистон рассказывала, что на протяжении многих лет боролась с бесплодием, в том числе проходила процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Сейчас, добавила Энистон, она уже не уверена в своем желании иметь детей. Ей стало спокойно, когда она отпустила эту ситуацию.

«Есть точка, где это выходит из-под моего контроля. Буквально ничего не могу с этим поделать», — поделилась звезда.

В то же время Энистон добавила, что иногда ей встречаются люди, с которыми, как кажется, могли бы получиться замечательные дети. Однако такие мысли, по ее словам, проходят буквально за три секунды.

Дженнифер Энистон дважды состояла в браке. В 2000 году актриса вышла замуж за Брэда Питта, однако спустя пять лет они расстались. В 2011 году стало известно, что звезда «Друзей» встречается с Джастином Теру. Они познакомились на съемках фильма «Жажда странствий». В августе 2012-го пара обручилась, а спустя три года сыграла свадьбу. В 2018-м супруги объявили о расставании.

