Николай Расторгуев оценил роды под песню «Любэ»: «Ну и глупость»

Солист «Любэ» Николай Расторгуев в беседе с изданием «Абзац» был не впечатлен тем, что в тюменском роддоме женщина родила под его песню «Прорвемся!».

Расторгуев добавил, что не категорически против включения его композиций во время родов. Однако музыкант намекнул, что не понимает этого.

«Ну и глупость! Ну раз уж ей подошла моя песня для родов, то и хорошо. Практически доброе дело сделали», — отметил певец.

В октябре тюменский роддом повесил у себя список плейлиста для родов. Его опубликовал в сеть посетитель медицинского учреждения. Пациентки могли сами выбрать, под какую песню родят, а также выбрать свой вариант. В список предложенных треков входило творчество Михаила Боярского, Анны Asti, Стаса Михайлова, группы «Чай вдвоем» и «Любэ».

16 сентября Telegram-канал Rocket Mag сообщал, что гонорар группы «Любэ» и ее лидера Николая Расторгуева вырос до шести миллионов рублей за частное выступление.

Помимо основного гонорара, организаторам необходимо учитывать дополнительные затраты: бытовой райдер Расторгуева обойдется заказчику в 150 тысяч рублей, а техническое обеспечение — до 700 тысяч рублей.

