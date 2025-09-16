Группа «Любэ» повысила стоимость выступлений на миллион за полгода

Rocket Mag: гонорар группы «Любэ» вырос с 5 млн до 6 млн рублей в 2025 году

Гонорар группы «Любэ» и ее лидера Николая Расторгуева вырос до шести миллионов рублей за частное выступление. Об этом сообщает Telegram-канал Rocket Mag.

В посте приводится сравнение, что еще в марте 2025 года артист соглашался выступать за пять миллионов рублей, а теперь цена выросла на миллион рублей.

Помимо основного гонорара, организаторам необходимо учитывать дополнительные затраты: бытовой райдер Расторгуева обойдется заказчику в 150 тысяч рублей, а техническое обеспечение — до 700 тысяч рублей. Для Николая Расторгуева в гримерке должны быть: овощи, фрукты, овсяные хлопья, кефир и дорогой виски. Для остальных участников коллектива предусмотрены пицца, пиво и водка.

Накануне в сети завирусилось видео, как солист «Любэ» на вопрос представителя прессы о гонорарах на выступлениях ответил: «Не ваше собачье дело!»

В последующем объяснении Расторгуев возмутился, что в СМИ начали обсуждать его резкий ответ, а не неприличный вопрос журналиста. Солист «Любэ» объяснил, что его эмоциональная реакция вокруг вопроса представителя СМИ была связана с тем, что журналист намекнул на возможные финансовые махинации со стороны его директора.

